Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Встреча в верхах между американским и северокорейским лидерами, которая была запланирована в Сингапуре не состоится.

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Как сообщил президент США Дональд Трамп, встреча с Ким Чен Ыном отменена из-за колоссальной и откровенной враждебности, содержащихся в заявлении северокорейского лидера.

16 мая в специальном заявлении для печати первый заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ге Гван заявил, что если высокопоставленные чиновники Белого дома и Госдепартамента США будут «загонять КНДР в угол» и требовать одностороннего отказа от ядерной программы, то Северная Корея готова прекратить участие в саммите глав КНДР и США.