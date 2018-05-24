Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

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Встреча в верхах между американским и северокорейским лидерами, которая была запланирована в Сингапуре не состоится.

Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Иллюстрация pixabay.com

Как сообщил президент США Дональд Трамп, встреча с Ким Чен Ыном отменена из-за колоссальной и откровенной враждебности, содержащихся в заявлении северокорейского лидера.

16 мая в специальном заявлении для печати первый заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ге Гван заявил, что если высокопоставленные чиновники Белого дома и Госдепартамента США будут «загонять КНДР в угол» и требовать одностороннего отказа от ядерной программы, то Северная Корея готова прекратить участие в саммите глав КНДР и США.

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Тэги: США-КНДР Персона: Дональд Трамп Ким Чен Ын

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