Украина запретила WebMoney

Российская электронная платежная система попала в список санкций, который подписал президент Порошенко.

Санкции введены сроком на три года против владельца платежной системы — литовской компании WM Transfer Ltd. Аналогичные санкции вводятся в отношении компаний ВМР и ВебМаниРу. Об этом говорится в Указе президента №126/2018, передает NV.ua .

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений.

Согласно санкциям, в отношении WebMoney вводится запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам/сервисам, в т.ч. к 40 субдоменам.

В январе 2016 года система WebMoney «стала безусловным лидером потребительских предпочтений в Украине». На ежегодном украинском конкурсе торговых марок «Фавориты Успеха» она была признана лучшей «Системой электронных платежей онлайн» 6-й год подряд. В марте 2016 года оргкомитет другого общенационального рейтинга — «Украинская народная премия» — сообщил, что WebMoney одержала победу в номинации «Лучшая система электронных платежей».

Сегодня Порошенко также ввел санкции против двух белорусских предприятий.