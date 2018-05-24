Следствие обнародовало видео с маршрутом ЗРК «Бук», сбившим самолет над Донбассом

/ Мир
Просмотров: 712 Комментариев: 1

Ролик был создан с использованием фото- и видеоматериалов из открытых источников и сервиса Google Street View.

По данным следствия, зенитно-ракетный комплекс, из которого в 2014 году сбили пассажирский лайнер, был доставлен из Курска и принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО ВС РФ, сообщает NV.ua.

Ранее международная следственная группа официально подтвердила, что рейс МН17 c 298 пассажирами на борту был сбит российским ЗРК «Бук».

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Тэги: трибунал по МН17 ЗРК Бук война на Донбассе Украина-Россия Город: Донецк

Другие материалы на эту тему:

Беларусь вышла на рынок вооружений с новым ЗРК «для бедных»

Беларусь вышла на рынок вооружений с новым ЗРК «для бедных»

Киев: Кремль продолжает подготовку к полномасштабной войне

Киев: Кремль продолжает подготовку к полномасштабной войне

Имеющий немецкое гражданство племянник Киселева воевал на Донбассе

Имеющий немецкое гражданство племянник Киселева воевал на Донбассе

МЗКТ будет делать шасси для новых российских «Буков»

МЗКТ будет делать шасси для новых российских «Буков»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)
  • Я вам могу нарисовать что захочу. Факты где?