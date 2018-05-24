Следствие обнародовало видео с маршрутом ЗРК «Бук», сбившим самолет над Донбассом

Ролик был создан с использованием фото- и видеоматериалов из открытых источников и сервиса Google Street View.

По данным следствия, зенитно-ракетный комплекс, из которого в 2014 году сбили пассажирский лайнер, был доставлен из Курска и принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО ВС РФ, сообщает NV.ua .

Ранее международная следственная группа официально подтвердила, что рейс МН17 c 298 пассажирами на борту был сбит российским ЗРК «Бук».