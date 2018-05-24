В Минске осудили знаменитого вора из Грузии

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Вор «в законе» Гела Кардава (Гальский) — 44-летний лидер «мингрельского» воровского клана — осужден на первый срок.

Судимость вору назначили в Октябрьском суде Минска 24 мая, сообщает его пресс-служба. Подсудимого признали виновным в многократном использовании поддельных документов. 

Обвинение просило для него три года лишения свободы и судья полностью удовлетворила это ходатайство.

Гелу Кардаву задержали в минском аэропорту в январе. Он пытался вылететь с поддельным паспортом в Турцию.

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Тэги: вор в законе белорусский суд Беларусь-Грузия Персона: Гела Кардава Город: Минск

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