В Минске осудили знаменитого вора из Грузии

Вор «в законе» Гела Кардава (Гальский) — 44-летний лидер «мингрельского» воровского клана — осужден на первый срок.

Судимость вору назначили в Октябрьском суде Минска 24 мая, сообщает его пресс-служба. Подсудимого признали виновным в многократном использовании поддельных документов.

Обвинение просило для него три года лишения свободы и судья полностью удовлетворила это ходатайство.

Гелу Кардаву задержали в минском аэропорту в январе. Он пытался вылететь с поддельным паспортом в Турцию.