Солдаты изнасиловали беженок, которые попросили защиты от исламистов

Нигерийские солдаты принуждали беженок с территорий, захваченных боевиками Западноафриканской провинции Исламского государства, к сексу в обмен на еду.

Исходя из доклада Amnesty International «Они нас предали» , пять женщин заявили об изнасилованиях нигерийскими военнослужащими. По словам пострадавших, преступления были совершены в конце 2015 и начале 2016 года в лагерях города Бама. Военные и гражданские лица на регулярной основе издевались над беженцами и злоупотребляли полномочиями.

Правозащитная организация работала над докладом в течение двух лет и побеседовала более чем с 250 пострадавшими.

Другая правозащитная организация Human Rights Watch в 2016 году заявляла, что зафиксировано 43 случая сексуального насилия в отношении женщин со стороны солдат в нигерийских лагерях. Тогда доклад вынудил правительство провести расследование.

С 2009 года боевики Западноафриканской провинции Исламского государства (прежнее название — «Боко Харам») убили 20 тысяч человек. Из-за их нападений около 1,8 миллионов местных жителей покинули свои дома.