Солдаты изнасиловали беженок, которые попросили защиты от исламистов
Нигерийские солдаты принуждали беженок с территорий, захваченных боевиками Западноафриканской провинции Исламского государства, к сексу в обмен на еду.
Исходя из доклада Amnesty International
Правозащитная организация работала над докладом в течение двух лет и побеседовала более чем с 250 пострадавшими.
Другая правозащитная организация Human Rights Watch в 2016 году заявляла, что зафиксировано 43 случая сексуального насилия в отношении женщин со стороны солдат в нигерийских лагерях. Тогда доклад вынудил правительство провести расследование.
С 2009 года боевики Западноафриканской провинции Исламского государства (прежнее название — «Боко Харам») убили 20 тысяч человек. Из-за их нападений около 1,8 миллионов местных жителей покинули свои дома.
Обсудим?