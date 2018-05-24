Ворвался в офис с гранатой. В Черкассах убили местного депутата
Сергей Гура, депутат городского совета от «Батькивщины» и бывший заместитель городского головы, был убит в результате перестрелки.
Политик получил ранения в голову и область груди, передает
В офис Гуры ворвался неизвестный и, угрожая гранатой, закрылся с депутатом в кабинете. Сначала мужчина угрожал взорвать себя, а после выстрелил в пленника.
По неофициальной информации, нападавшим оказался работник одного из предприятий Гуры. Он получил несколько ранений и сейчас находится в больнице под охраной полиции.
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