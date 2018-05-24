Ворвался в офис с гранатой. В Черкассах убили местного депутата

Сергей Гура, депутат городского совета от «Батькивщины» и бывший заместитель городского головы, был убит в результате перестрелки.

Политик получил ранения в голову и область груди, передает Infomist.ck.ua .

В офис Гуры ворвался неизвестный и, угрожая гранатой, закрылся с депутатом в кабинете. Сначала мужчина угрожал взорвать себя, а после выстрелил в пленника.

По неофициальной информации, нападавшим оказался работник одного из предприятий Гуры. Он получил несколько ранений и сейчас находится в больнице под охраной полиции.