Ворвался в офис с гранатой. В Черкассах убили местного депутата

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Сергей Гура, депутат городского совета от «Батькивщины» и бывший заместитель городского головы, был убит в результате перестрелки.

Политик получил ранения в голову и область груди, передает Infomist.ck.ua.

В офис Гуры ворвался неизвестный и, угрожая гранатой, закрылся с депутатом в кабинете. Сначала мужчина угрожал взорвать себя, а после выстрелил в пленника.

По неофициальной информации, нападавшим оказался работник одного из предприятий Гуры. Он получил несколько ранений и сейчас находится в больнице под охраной полиции.

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Тэги: убийство гибель депутата депутат Персона: Сергей Гура Николай Гончар Город: Черкассы

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