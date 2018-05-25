Украинскую дочку «Сбербанка» хочет купить некий британский инвестфонд

На покупку украинской дочки «Сбербанка» претендуют два украинских миллиардера и британский инвестиционный фонд.

Они уже направили документы продавцу, но пока не обращались в Нацбанк Украины, сообщает российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным издания, предложения прислали владелец группы DCH Александр Ярославский, владелец инвестиционно-консалтинговой группы EastOne Виктор Пинчук и некий британский инвестиционный фонд. В пресс-службе «Сбербанка» заявляют о том, что информация не соответствует действительности.

Отказаться от бизнеса в Украине крупнейший российский банк был вынужден после введения Киевом санкций против «дочек» российских госбанков весной 2017 года.

Купить украинскую дочку «Сбербанка» хотели связанные с российским миллиардером Михаилом Гуцериевым и его сыном структуры, но украинские власти заблокировали эти попытки.

О своем желании купить украинский банк заявляли и белорусские бизнесмены. Вначале белорусско-кипрско-британский бизнесмен Виктор Прокопеня, который имеет совместный бизнес с семьей Гуцериевых, пытался приобрести белорусский «Паритетбанк» и направлял заявку в НБУ на покупку дочки «Сбербанка», однако внезапно передумал и в августе 2017 года отозвал заявки.

В декабре 2017 года «Паритетбанк» самостоятельно направил пакет документов в Национальный банк Украины в целях согласования приобретения 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина). 27 марта НБУ отказал белорусскому банку в покупке. Заявка была отклонена в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.