Официально объявлено, кто в Беларуси еле-еле сводит концы с концами

По данным Национального статистического комитета, реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017-го увеличилась на 12,7%.

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Средняя номинальная начисленная заработная плата в апреле нынешнего года по сравнению с мартом снизилась на 5,8 рубля и составила 921 рубль. Снижение произошел после роста в марте, пишет БелаПАН. В январе 2018-го по сравнению с декабрем 2017 года зарплата снизилась на 136,3 рубля (на 13,7%) и составила 859 рублей, в феврале по сравнению с январем — на 8,6 рубля (на 1%) до 850,4, в марте нынешнего года по сравнению с февралем зарплата увеличилась на 76,4 рубля (на 9%) и составила 926,8 рубля.

В январе 2017 года она была равна 720,7 рубля, в феврале — 716,5, марте — 770,6, апреле — 776,7, мае — 795,2, июне — 819,3, июле — 827,5, августе — 844,4, сентябре — 831,3, октябре — 841, ноябре — 836,9, декабре — 995,3 рубля.

По данным Белстата, наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников среди регионов традиционно была в Минске — 1.275,3 рубля (в марте — 1.364,9 рубля), наименьшая — в Могилевской области — 775,7 (765,1.). В Брестской области средняя зарплата составила 794 рубля, Гомельской — 836,1, Гродненской — 794,6, Минской — 9332, Витебской — 782,8 рубля.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в апреле 2018 года она составила 3.699,2 рубля. Самая маленькая зарплата у парикмахеров — 474,8 рубля. Таким образом, в минувшем месяце у IT-специалистов средняя зарплата была в 7,8 раз больше, чем у работников парикмахерских и салонов красоты.

В категорию наиболее высокооплачиваемых входят также работники воздушного транспорта, средняя зарплата которых в апреле 2018 года составила 2.465,7 рубля (в том числе работников пассажирского транспорта — 2.573,3, грузового — 1.846,9); работники химической промышленности — 1.676,1; работники нефтепереработки — 1.675,3; работники горнодобывающей промышленности — 1.598; финансисты и страховщики — 1.596,5; работники телекоммуникационной отрасли — 1.586,2; инженеры-проектировщики — 1.397,7; сотрудники головных организаций — 1.401,4; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1.289,8; работники фармацевтической промышленности — 1.264,4 ; ученые — 1.259,6; оптовики — 1.190,4; геологи и картографы — 1.135,5 рубля.

Низкая зарплата у творческих и социальных работников — соответственно 580,6 и 536,9 рубля, работников библиотек, музеев, архивов — 521,8 рубля.

Средняя апрельская зарплата работников транспортной сферы составила 1.020,1 рубля, промышленности — 1.004,8 строительства — 937,1, розничной торговли — 773,6, здравоохранения — 722,3, образования — 635,8, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 673,2 рубля.

Александр Лукашенко требовал от правительства довести среднюю зарплату до 1.000 рублей к концу 2017 года.

Во время рабочей поездки в Слуцкий район 16 февраля нынешнего года он отметил низкие заработки учителей, работников детских садов и младшего медперсонала, хотя, по его словам, «работа у них колоссальная».

«И в культуре, социальном обеспечении... Потихоньку их надо подтягивать выше, и за счет их в текущем году мы должны превзойти одну тысячу рублей заработной платы. Конечно, зарплата будет расти и у высокооплачиваемого, и у среднего звена, но мой контроль — за этим пластом населения, который получает низкую зарплату», — заявил официальный лидер.

«Поэтому за квартал мы выходим на одну тысячу и чуть больше и дальше понемножку в зависимости от роста экономики начинаем добавлять заработную плату. Где-то сэкономить надо, где-то меньше сжечь, но людям надо дать зарплату. Это и стимулирование внутреннего спроса, зря игнорируем его», — считает Лукашенко.

«Я знаю, что стоит за исторически низким уровнем инфляции и почти тысячей рублей в декабре. Вы же буквально выдавили из предприятий эту среднюю тысячу в конце года. Но две трети населения практически этой зарплаты не видели. У половины — ниже шестисот пятидесяти рублей. А 10% населения страны смогли заработать не более трехсот рублей», — заявил Лукашенко 2 марта во время отчета правительства.