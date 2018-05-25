Известный хоккейный специалист о провале сборной: были проблемы с режимом, произошло разделение на лагеря

Известный хоккейный специалист, заслуженный тренер Беларуси Иван Кривоносов высказал свое мнение по поводу провала национальной сборной на чемпионате мира, который прошел в Дании.

По его мнению, в стане сборной «отсутствовал коллектив единомышленников», итогом которого стало разделение игроков на лагеря. Кривоносов утверждает, что об этом ему рассказывали хоккеисты.

Он считает, что тренерскому штабу необходимо было поговорить с игроками, разобраться, что кого не устраивает, убедить, что ЧМ «не место для детсадовской клановости».

«Что-то нездоровое было в сборной в последние годы. Ходили слухи, что и с режимом имелись у кого-то проблемы — не знаю, свечку не держал. Да и в любом случае здесь можно надеяться только на профессионализм сборников. Не будешь же каждого вовремя укладывать и одеялко подтыкать», — сказал в интервью «ПБ» Кривоносов.

Напомним, сборная Беларуси проиграла на турнире все свои матчи (Швеции — 0:5, Франции — 2:6 , России — 0:6, Швейцарии — 2:5, Чехии — 0:3, Австрии — 0:4, Словакии — 4:7) и вылетела из элиты мирового хоккея.