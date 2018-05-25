В Гродно ребенок выпал из окна пока родители выпивали

Беспечность родителей в Гродно едва не привела к трагедии — оставленный без присмотра ребенок выпал из окна.

Происшествие произошло накануне на улице Домбровского. Женщина с двумя детьми пришла в гости к своим друзьям, где распивала с ними спиртные напитки.

В какой-то момент из поля зрения исчез ее трехлетний сын. Компания бросилась искать ребенка. Как оказалось, мальчик мог открыть окно, из которого по неосторожности выпал.

Квартира находится на 3-м этаже. По данным милиции, ребенок в результате падения получил тяжелые травмы головы и брюшной полости — в настоящее время он находится в реанимации.