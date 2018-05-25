По делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» задержан высокопоставленный чиновник

В деле о страшном пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» появился новый подозреваемый — следствие возбудило уголовное дело в отношении начальника управления МЧС региона Александра Мамонтова.

Как отмечается, полковник взят под стражу — его подозревают в том, что он не провел проверку в ТРЦ.

Еще в марте в его доме проводились обыски, но тогда процессуальные действия следователей к задержанию не привели.

Не исключено, что на позицию следствия повлияли показания ранее задержанных по данному делу.

По данным следствия проверка противопожарной безопасности должна была проведена ровно за неделю до пожара, который унес жизни 60 человек, большинство из который дети.

ЧП произошло 25 марта. Огонь начал распространяться по четвертому этажу ТЦ, на котором находились детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра. Родственники заявляли о почти ста пропавших без вести, но через несколько дней после пожара МЧС объявило, что погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.