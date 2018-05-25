Беларусь и НАТО обсудили вопросы региональной безопасности

В рамках форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» в Минске 24 мая состоялась встреча помощника министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймсом Аппатураем.

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Как сообщает пресс-служба Минобороны, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития сотрудничества Беларуси и НАТО в военной сфере.

В четверг, 24 мая, выступая на форуме представитель Североатлантического альянса отметил открытую позицию Беларуси при проведении совместных с Россией военных учений «Запад-2017».

«Для того чтобы улучшить диалог по линии НАТО — Беларусь, мы действительно реагируем на такие устремления», — заключил представитель альянса.