Правозащитница Елена Тонкачева после трехлетней высылки получила разрешение на временное проживание в Беларуси

Председатель правления Центра правовой трансформации Lawtrend Елена Тонкачева получила 25 мая разрешение на временное проживание в Беларуси сроком на один год, передает БелаПАН .

При этом в условиях временного проживания есть определенные нюансы. Так, по словам Тонкачевой, если она находится в Беларуси, то не может больше чем на 5 дней отлучаться с места регистрации. На выезды за границу это правило не распространяется. Как отметила правозащитница, получение временного разрешения на проживание является первым шагом на пути получения белорусского гражданства.

Елена Тонкачева вернулась в Беларусь 22 февраля после трехлетней высылки. До этого она более 20 лет постоянно проживала в Минске. Причиной для высылки стали пять совершенных в течение года правонарушений.

После высылки из Беларуси Тонкачева жила в Литве. Она имеет российское гражданство.