К 2040 году число жителей Беларуси старше 60 лет достигнет почти трети
К 2040 году прогнозируется увеличение числа пожилых жителей страны до 29,5 %, к 2055 году — до 35 %.
«Мы не видим в этом угрозу, а рассматриваем как потенциал. Понятно, что наше общество будет другим и в количественном, и в качественном измерении, с новыми потребностями и возможностями. Наша страна в ногу с международным сообществом стремится к координации усилий в этом направлении как органов госуправления, так и институтов гражданского общества», — передает
Об этом она сказала на открывшемся в Минске Первом белорусском форуме-фестивале университетов третьего возраста. В нем участвуют представители белорусских и зарубежных организаций и инициатив, которые занимаются образованием и активизацией пожилых людей, представители государственных органов власти, международные эксперты.
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