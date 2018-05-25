К 2040 году число жителей Беларуси старше 60 лет достигнет почти трети

К 2040 году прогнозируется увеличение числа пожилых жителей страны до 29,5 %, к 2055 году — до 35 %.

«Мы не видим в этом угрозу, а рассматриваем как потенциал. Понятно, что наше общество будет другим и в количественном, и в качественном измерении, с новыми потребностями и возможностями. Наша страна в ногу с международным сообществом стремится к координации усилий в этом направлении как органов госуправления, так и институтов гражданского общества», — передает Мinsknews.by слова Анны Закревской, национального координатора по вопросам старения.

Об этом она сказала на открывшемся в Минске Первом белорусском форуме-фестивале университетов третьего возраста. В нем участвуют представители белорусских и зарубежных организаций и инициатив, которые занимаются образованием и активизацией пожилых людей, представители государственных органов власти, международные эксперты.