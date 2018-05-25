В минском метро подросток спрыгнул на пути за упавшим смартфоном

На станции метро «Восток» 13-летний подросток спрыгнул с платформы на пути, чтобы поднять упавший мобильный телефон.

Выяснилось, что парень не предполагал о грозящей опасности и не знал как правильно действовать, сообщает TUT.by . Ему чудом удалось избежать удара током от контактного рельса с напряжением 825 вольт.

Служба безопасности метрополитена провела с ним разъяснительную беседу.

Если вы уронили на пути какой-то предмет — сразу обратитесь к работнику станции или воспользуйтесь устройством экстренной связи, которое находится на стене в конце любой платформы. Оказавшись на путях, ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно выбраться с пути: вдоль края платформы проходит контактный рельс с напряжением 825 вольт. Если при падении на рельсы вы сохранили возможность двигаться самостоятельно, то быстро проследуйте к месту остановки головного вагона поезда.