22-летний минчанин залез на опору ЛЭП и получил мощный удар током – он с обширными ожогами в реанимации
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Едва не закончилось трагедией желание 22-летнего молодого человека из Минска сделать экстремальное селфи.
Как сообщается, парень в пятницу, 25 мая, был госпитализирован в реанимацию после того, как собирался сделать «кадр века». Для этого он взобрался на опору линии электропередач 110 кВ «Колядичи – ТЭЦ-4».
Из-за мощного удара током, минчан получил обширные ожоги. В настоящее время врачи борются за его жизнь.
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