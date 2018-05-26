22-летний минчанин залез на опору ЛЭП и получил мощный удар током – он с обширными ожогами в реанимации

Едва не закончилось трагедией желание 22-летнего молодого человека из Минска сделать экстремальное селфи.

Фото носит иллюстрационный характер

Как сообщается, парень в пятницу, 25 мая, был госпитализирован в реанимацию после того, как собирался сделать «кадр века». Для этого он взобрался на опору линии электропередач 110 кВ «Колядичи – ТЭЦ-4».

Из-за мощного удара током, минчан получил обширные ожоги. В настоящее время врачи борются за его жизнь.