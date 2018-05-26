Лукашенко поздравил Шеймана с юбилеем, назвав его жизнь достойным примером

Александр Лукашенко сегодня направил поздравления управляющему делами президента Виктору Шейману по случаю его 60-летнего юбилея.

По мнению главы государства, жизненный путь Шеймана является «достойным примером честного служения Отечеству».

Он отметил, что нынешний управделами проявили себя как «ответственный руководитель, умеющий эффективно решать сложные задачи государственного строительства».

Лукашенко считает, что главным кредо в работе Шеймана всегда было «обеспечение национальной безопасности, укрепление обороноспособности и содействие экономическому развитию Беларуси».

Глава государства не сомневается, что энергичность и самоотдача позволит Шейману и дальше «плодотворно трудиться на благо Родины».

Напомним, Шейман был активным участником команды Лукашенко на первых президентских выборах. 5 августа 1994-го он был назначен госсекретарем Совета безопасности (до 27 ноября 2000-го).

Уже на следующий день был назначен генпрокурором (на этой должности служил до 29 ноября 2004-го).

Далее была работа руководителем Администрации президента (до 4 января 2006-го). С 20 марта 2006-го вновь занял пост госсекретаря Совбеза (до 8 июля 2008-го).

В январе 2009-го стало известно, что Лукашенко назначил его помощником президента по особым поручениям.

С 21 января 2013-го занимает должность управляющего делами президента.

Белорусская оппозиция считает, что именно Шейман причастен к созданию в Беларуси так называемого «эскадрона смерти», на руках которого кровь пропавших политиков Юрия Захаренко и Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского.

Из-за этого подозрения Шейман был внесен в санкционный список Евросоюза.