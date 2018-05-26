Покупательная способность экспорта выросла более чем на 16 процентов

Покупательная способность белорусского экспорта в первом квартале увеличилась на 16,1% против 10% в январе—марте годом ранее.

Это произошло в результате благоприятных ценовых условий торговли: индекс вырос на 2,1%, сообщает БелаПАН .

Увеличение стоимостного объема экспорта и импорта обусловлено ростом средних цен и физических объемов поставок. В январе—марте 2018 года по сравнению с январем—мартом 2017-го средние цены экспорта выросли на 11,2%, импорта — на 8,9%. При этом товарная масса экспорта увеличилась на 13,7%, импорта — на 14,4%.

Экспортные цены на потребительские товары выросли на 1,9% при росте экспорта на 11,7%. При этом цены на продовольственные товары снизились на 0,3% при росте экспорта на 9,3%. На непродовольственные товары цены повысились на 5,7%, экспорт вырос на 15,7%.

В 2017 году 11 месяцев подряд (февраль—декабрь) после длительного неблагополучного периода для Беларуси складывались благоприятные ценовые условия внешней торговли; индекс покупательной способности экспорта в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 13,5%.