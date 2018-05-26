«Минск Кристалл» проведет фестиваль с дегустацией на Октябрьской

Крупнейший в Беларуси производитель алкогольной продукции проведет 16 июня фестиваль городской культуры, наследия и гастрономии на улице Октябрьской в Минске.

Фестиваль пройдет в рамках празднования 125-летнего юбилея ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ», сообщает пресс-служба Белгоспищепрома.

Посетителей познакомят с историей Минска и завода «Кристалл» как «важной части наследия города», будет показан путь, который прошел завод за 125 лет. Выступят музыканты, будут организованы игры, развлечения, конкурсы, стилизованные фотозоны вековой истории страны, города и завода на одной улице, а также выездная торговля с зонами фудкортов.

Будет организована дегустация продукции СОАО «Коммунарка», СП ОАО «Спартак», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», ОАО «Красный пищевик».