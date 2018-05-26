В Минске создадут парк для садоводства

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Терапевтический парк откроют на деньги Юрия Мельничека между переулком Клумова и водным каналом.

Парк предназначен в первую очередь для пожилых и людей с инвалидностью, но будет открыт для каждого, сообщает БЕЛТА.

В парке будут проводиться оздоровительные программы, в том числе обучение скандинавской ходьбе, танцам и упражнениям на баланс для профилактики падений. Там создадут условия для участия в озеленении и ландшафтном дизайне, занятий садоводством и огородничеством. Посетители смогут сыграть в напольные шахматы. Для комфортного отдыха скамейки повернуты в разные стороны, чтобы можно было выбрать пейзаж.

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Тэги: садоводство шахматы пожилые люди Белорусский Красный Крест Персона: Юрий Мельничек

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