В Минске создадут парк для садоводства

Терапевтический парк откроют на деньги Юрия Мельничека между переулком Клумова и водным каналом.

Парк предназначен в первую очередь для пожилых и людей с инвалидностью, но будет открыт для каждого, сообщает БЕЛТА .

В парке будут проводиться оздоровительные программы, в том числе обучение скандинавской ходьбе, танцам и упражнениям на баланс для профилактики падений. Там создадут условия для участия в озеленении и ландшафтном дизайне, занятий садоводством и огородничеством. Посетители смогут сыграть в напольные шахматы. Для комфортного отдыха скамейки повернуты в разные стороны, чтобы можно было выбрать пейзаж.