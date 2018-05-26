Могилевскому прыгуну в высоту не хватило 9 см до мирового рекорда

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Легкоатлет Дмитрий Набоков побил рекорд Беларуси 25-летней давности.

Спортсмен взял высоту 2,36 м на Республиканской универсиаде по легкой атлетике в Бресте, сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики. Он также попробовал прыгнуть на 2,4 м, но после одного неудачного выхода завершил соревнования.

Второе место на универсиаде занял Максим Недосеков, показавший результат 2,32 м.

Предыдущий рекорд страны — 2 м 34 см — в мае 1993 года установил Андрей Санкович.

Мировой рекорд — 2 м 45 см — был также установлен в 1993 году: кубинцем Хавьером Сотомайором. Три последних рекордсмена — его соотечественники.

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Тэги: прыжки в высоту БФЛА легкая атлетика Персона: Дмитрий Набоков Максим Недосеков Город: Брест

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