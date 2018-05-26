Китайцы создают клон Lamborghini Urus

Huansu — дочерняя компания концерна BAIC — работает над копией нового скоростного кроссовера.

Это будут как пяти-, так и семиместные модели, пишет TUT.by .

Иллюстрация: BAIC Huansu

Одна из них, с индексом X6, окажется первенцем в гамме новых кроссоверов Huansu, которая также будет включать модели X5, X7L, X8L и X9L, внешность которых пока неизвестна. Премьерный показ X6 пройдет осенью на автосалоне в Чэнду.

В ближайших планах китайской компании значится открытие трех исследовательских центров. Они займутся разработкой гибридо- и электромобилей, а также технологий автономного вождения.