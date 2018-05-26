Российских «ультрас» остановили на белорусско-украинской границе

Сотрудники Госпогранслужбы Украины отказали им во въезде на пункте пропуска «Новые Яриловичи» в Черниговской области.

Граждане России в возрасте от 21 до 28 лет относятся к ультрас российского ФК «Торпедо» из Владимира, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Они не смогли четко сообщить цель путешествия и не имели подтверждающих документов.

В ходе совместного с представителями таможни досмотра у них была выявлена символика с агрессивными элементами.