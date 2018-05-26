До десяти тысяч человек собрал «Большой городской пикник» в Могилеве

В Могилеве 26 мая на берегу Днепра четвертый год подряд прошел «Большой городской пикник». Мероприятие организовано Центром городских инициатив (ЦГИ).

Посетители пикника могли послушать местных музыкантов, поиграть в различные игры, записаться в языковые школы, купить поделки ремесленников. Всего, как рассказал БелаПАН глава ЦГИ Юрий Стукалов, на пикнике было представлено порядка 40 активностей.

«Решили в этом году сделать пикник более домашним, чтобы всем было уютно. В прошлом году было перенасыщение, и наш пикник стал похож чем-то на традиционные городские праздники. Поэтому в этом году решили от многого отказаться и сделать упор на образование и творчество, здоровый образ жизни. Пикник стал более домашним. Много людей сидит на покрывалах, и это тот пикник, который мы задумывали», — сказал Стукалов.

По оценкам организаторов, мероприятие посетили порядка 10 тысяч человек.

Первый «Большой городской пикник» состоялся в Могилеве в 2015 году. С тех пор он проходил каждый год в последних числах мая.