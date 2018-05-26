«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

Победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/2018 стал мадридский «Реал».

26 мая в финале, который состоялся в Киеве, «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» — 3:1.

Состав «Реала»: Навас, Карвахаль (Начо, 37), Серхио Рамос (к), Варан, Криштиану Роналду, Кросс, Бензема (Асенсио, 89), Модрич, Марсело, Казимиро, Иско (Бейл, 61)

Состав «Ливерпуля»: Кариус, ван Дейк, Вейналдум, Ловрен, Милнер (Джан, 83), Фирминьо, Салах (Лаллана, 31), Хендерсон (к), Мане, Робертсон, Александер-Арнолд

Два гола в свои ворота привез немецкий голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус. На 51-й минуте он неудачно ввел мяч, который накрыл и касанием перевел в ворота французский форвард «Реала» Карим Бензема, а на 83-й минуте не справился с несложным дальним ударом валлийского форварда мадридцев Гаррета Бейла.

Для Бейла это был второй гол в матче. На 64-й минуте после подачи Марсело он забил потрясающий по красоте мяч в падении через себя.

Гол «Ливерпуля» на счету сенегальского хавбека Садьо Мане, на 55-й минуте сравнявшего счет.

Еще в первом тайме из-за травм оба клуба потеряли игроков основного состава. У «Ливерпуля» поле вынужденно покинул египтятнин Мохамед Салах, а у «Реала» — защитник Дани Карвахаль.

Лучшим игроком финального матча был признан Гаррет Бейл.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов в 13-й раз и в третий раз подряд. «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов пять раз, последний — в 2005 году, и еще трижды проигрывал в финале.