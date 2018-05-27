Зыбицкая болела за «Ливерпуль». Фоторепортаж

26 мая в финале Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве, «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» — 3:1.

В Минске вечером с субботы на воскресенье была хорошая погода и весь центр был запружен болельщиками обеих команд. Самый большой экран под открытым небом был установлен надалеко от Зыбицкой улицы возле набережной Свислочи.

По ощущениям журналиста Naviny.by, большинство болело за английский клуб и гол, забитый Садио Мане в ворота «Реала», вызвал шквал эмоций минских болельщиков.

Предлагаем фоторепортаж с центральной набережной Минска.