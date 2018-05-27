Деньги для белорусских предприятий будут искать мировые инвесткомпании

Национальное агентство инвестиций и приватизации заключило контракты с австрийским инвест-бутиком Mattig Management Partners GesmbH и ООО «КПМГ», подразделением аудиторской компании KPMG.

Австрийская компания станет лидером консорциума для предприятий легкой промышленности, а ООО «КПМГ» будет представлять интересы белорусских предприятий химической промышленности, сообщает пресс-служба НАИП.

После комплексной оценки консорциумы займутся поиском и привлечением стратегических инвесторов для ОАО «Крион», ОАО «Лакокраска», ОАО «8 Марта» и ОАО «Лента». Свою поддержку окажут НАИП, Минэкономики, Госкомимущество, «Белнефтехим» и «Беллегпром».