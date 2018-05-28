Лукашенко: Беларусь и Азербайджан стремятся к углублению стратегического партнерства

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Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником — Днем Республики.

«Искренне рад тому, что белорусско-азербайджанское сотрудничество характеризуется как исторически сложившимися дружественными отношениями между нашими народами, так и активным стремлением двух стран к углублению стратегического партнерства», — говорится в поздравлении.

Также белорусский лидер подчеркнул, что устойчивое социально-экономическое развитие Азербайджана — результат последовательно проводимого в стране курса на укрепление независимости и суверенитета, пишет БЕЛТА.

11 апреля в Азербайджане состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за Алиева проголосовали 86% избирателей. Впервые в истории страны главу государства выбирали на семилетний срок​.

Алиев пригласил Лукашенко совершить визит в Азербайджан в любое удобное время

Как сообщала пресс-служба белорусского президента, 12 апреля состоялся телефонный разговор Лукашенко и Алиева. Президенты Беларуси и Азербайджана обсудили повестку дня двусторонних отношений, состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, контакты на международной арене.

«Отмечена высокая степень доверия и взаимопонимания, характеризующих белорусско-азербайджанские отношения. В торговом сотрудничестве стран в последнее время отмечается положительная динамика, и главы государств подчеркнули важность дальнейших совместных усилий в этом направлении», — подчеркнула пресс-служба.

Алиев также пригласил Лукашенко совершить визит в Азербайджан в любое удобное время.

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Тэги: Беларусь-Азербайджан Персона: Александр Лукашенко Ильхам Алиев

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