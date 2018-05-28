В Минске пенсионер упал в погреб. Его обнаружили только на пятый день
В столице пенсионер упал в погреб и не мог выбраться из него самостоятельно. Его хватились только через несколько дней.
Днем 26 мая в МЧС поступило сообщение о падении мужчины в погреб на переулке Кабушкина. Об происшествии спасателям рассказали медики, которых вызвали дети пострадавшего.
Как выяснилось, 66-летний мужчина упал в погреб глубиной 2,5 метра под балконом квартиры на первом этаже девятиэтажного дома. Его обнаружила дочь, которая забеспокоилась, что отец не отвечает на телефонные звонки, и приехала к нему домой.
Спасатели с помощью альпинистского снаряжения достали мужчину из погреба. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с различными диагнозами, в том числе «обезвоживание», он был госпитализирован. Мужчина находится в тяжелом состоянии. По словам пенсионера, он провел в погребе 5 дней,
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