Задержана мать погибших на пожаре двух 6-летних детей

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По факту гибели двух малолетних детей на пожаре в Бобруйске возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности двум лицам) УК. При этом мать погибших  задержана и дает показания, сообщает Следственный комитет.

Фото Следственного комитета

Пожар произошел в ночь на воскресенье в двухкомнатной квартире на восьмом этаже дома по бульвару Приберезенскому. После ликвидации возгорания сотрудники МЧС в спальне обнаружили тела двух шестилетних детей — мальчика и девочки.

Двое детей погибли на пожаре в Бобруйске

Их 40-летняя мать во время пожара дома отсутствовала.

Предварительно установлено, что очаг возгорания находился на диване, расположенном в зале.

Семья на учете, как находящаяся в социально опасном положении, не состояла.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, проводятся допросы соседей, работников государственных органов и иных служб, изучается соответствующая документация. 

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Тэги: пожар Следственный комитет Город: Бобруйск

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