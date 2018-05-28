Яндекс.Такси начало работу в Могилеве и Речице

В Могилеве и Речице начал работать сервис Яндекс.Такси. Теперь жители могут заказать такси через мобильное приложение или на сайте. Сервис уже работает в Минске, Гомеле и Витебске.

Для заказа машины не нужно звонить в диспетчерскую и называть адрес: Яндекс.Такси автоматически определит местоположение пользователя и отправит заказ тому водителю, который может приехать быстрее всего. Среднее время ожидания такси в Могилеве и Речице — 5-7 минут. На карте города в приложении можно следить за тем, как приближается машина.

В Могилеве минимальная стоимость поездки не превышает 2 рубля 70 копеек, в нее входят подача машины и 4 километра пути. Далее не более 50 копеек за километр и 3 копеек за минуту. Например, доехать от торгового центра «Парк Сити» до автовокзала можно за 4 рубля 90 копеек.

В Речице подача машины стоит 2 рубля, далее не более 50 копеек за километр и 3 копеек за минуту. Поездка от железнодорожного вокзала до микрорайона Ритм обойдется примерно в 4 рубля 45 копеек.

При заказе такси необязательно знать точный адрес, достаточно указать название заведения или организации — сервис найдет их на карте и построит маршрут. Кроме того, приложение может порекомендовать более удобную точку подачи машины. Например, в некоторых случаях достаточно перейти на другую сторону дороги — и такси приедет быстрее, а стоимость поездки будет ниже.

Яндекс.Такси не работает с водителями напрямую, а сотрудничает только с таксопарками и диспетчерскими службами. При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок.