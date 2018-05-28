В Ветковском районе от автомобиля загорелся дачный дом

/ Происшествия
Просмотров: 14 Комментариев: 0

В дачном поселке «Песчаный Берег» в Ветковском районе днем 26 мая загорелся автомобиль. От него пламя перекинулось на дом, рядом с которым машина была припаркована.

К моменту прибытия спасателей происходило открытое горение дачного дома и автомобиля.

Хозяева находились на улице.

Пожар был ликвидирован, никто не пострадал.

Дом и автомобиль «Форд Транзит» 1994 года выпуска сгорели практически полностью.

Одна из рассматриваемых причин пожара – короткое замыкание электропроводки автомобиля, сообщает МЧС.

 

Фото МЧС

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: пожар МЧС Город: Ветка

Другие материалы на эту тему:

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

«Для них женщина, что половая тряпка». Как инженер потеряла работу в МЧС

«Для них женщина, что половая тряпка». Как инженер потеряла работу в МЧС

За 2 тысячи долларов — 2,5 года колонии

За 2 тысячи долларов — 2,5 года колонии

Пожарные «зажигали» в центре Минска

Пожарные «зажигали» в центре Минска

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте