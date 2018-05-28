В Ветковском районе от автомобиля загорелся дачный дом

В дачном поселке «Песчаный Берег» в Ветковском районе днем 26 мая загорелся автомобиль. От него пламя перекинулось на дом, рядом с которым машина была припаркована.

К моменту прибытия спасателей происходило открытое горение дачного дома и автомобиля.

Хозяева находились на улице.

Пожар был ликвидирован, никто не пострадал.

Дом и автомобиль «Форд Транзит» 1994 года выпуска сгорели практически полностью.

Одна из рассматриваемых причин пожара – короткое замыкание электропроводки автомобиля, сообщает МЧС.

Фото МЧС