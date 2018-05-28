Биржа: доллар и евро подорожали на первых торгах недели

В понедельник на первых торгах нынешней недели на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль ослаб к доллару и евро, но ощутимо укрепился к российскому рублю – более чем на 2,5 копейки.

По итогам торгов 28 мая курс евро вырос на 0,0068 рубля (0,29%) и составил 2,3446.

Курс доллара поднялся на 0,0060 рубля (0,30%) до 2,0077.