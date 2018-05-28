Азаренко проиграла Синяковой в первом круге «Ролан Гаррос»

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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко покидает Открытый чемпионат Франции, который проходит на грунтовых кортах парижского клуба «Ролан Гаррос».

Сегодня белоруска (82-й номер в рейтинге ВТА) встречалась с чешкой Катержиной Синяковой (57-й) и уступила в двух партиях — 5:7, 5:7.

За 1 час 48 минут, которые теннисистки провели на корте, Азаренко сделала два эйса и взяла три подачи соперницы.

В активе чешки три подачи на вылет и пять брейков.

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Тэги: женский теннис Ролан Гаррос Персона: Виктория Азаренко Катержина Синякова

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