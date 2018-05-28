Азаренко проиграла Синяковой в первом круге «Ролан Гаррос»

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко покидает Открытый чемпионат Франции, который проходит на грунтовых кортах парижского клуба «Ролан Гаррос».

Nouvelle surprise ! Katerina Siniakova sort Victoria Azarenka dès le 1e tour, 7-5 7-5 ! #RG18 pic.twitter.com/qmVMQP4igM — Roland-Garros (@rolandgarros) 28 мая 2018 г.

Сегодня белоруска (82-й номер в рейтинге ВТА) встречалась с чешкой Катержиной Синяковой (57-й) и уступила в двух партиях — 5:7, 5:7.

За 1 час 48 минут, которые теннисистки провели на корте, Азаренко сделала два эйса и взяла три подачи соперницы.

В активе чешки три подачи на вылет и пять брейков.