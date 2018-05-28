Покупка немцами доли в парке «Великий камень» говорит о росте его привлекательности

Приобретение немецкой группой Duisburger Hafen доли в капитале индустриального парка «Великий камень» свидетельствует о том, что парк становится инвестиционно привлекательным. Такое мнение высказал финансовый консультант форекс-брокера TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

Немецкая группа Duisburger Hafen выкупила пакет акций компании по развитию белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень», принадлежавших Минскому горисполкому и ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт».

«Пока участие немецкого акционера в капитале управляющей компании ограничено примерно 1% (выкупленные доли Мингорисполкома и «Горизонта» составляли по 0,42%), поэтому говорить о приходе стратегического инвестора преждевременно», — отметил Грачев.

«Но это говорит об интересе немецкой логистической компании к конечному продукту «Великого камня» — созданию на базе технологического парка мощнейшего хаба по производству, обработке и перевалке продуктов в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь». Замыкается «Один пояс» в немецких портах, среди которых Дуйсбург занимает одну из лидирующих позиций. Об этом же в том числе шла речь во время визита в Беларусь с посещением «Великого камня» заместителя председателя Китайской Народной Республики Ван Цишаня», — обратил внимание эксперт.

«Процесс развития технологического парка набирает обороты, интерес немецких инвесторов свидетельствует о том, что проект имеет высокий потенциал. Белорусской экономике это сулит только плюсы — от привлечения современных технологий до создания новых рабочих мест и пополнения бюджета. Высока вероятность, что в ближайшее время появится информация о приходе новых инвесторов, и объемы инвестирования будут расти», — считает Грачев.