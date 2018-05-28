Минский аэропорт признали лучшим в СНГ

Национальный аэропорт Минск стал победителем ежегодного конкурса ассоциации гражданской авиации стран — участниц Содружества «Аэропорт».

«Национальный аэропорт Минск стал победителем в номинации "Лучший аэропорт стран — участниц СНГ" по итогам работы за 2017 год с объемом перевозок более 1 млн пассажиров. В ходе церемонии награждения минский аэропорт был удостоен почетной грамоты ассоциации и кубка "Лучший аэропорт стран СНГ" за 2017 год», — передает БелаПАН сообщение пресс-службы минского аэропорта.

Предприятия-участники оценивались по таким показателям, как развитие маршрутной сети, обеспечение безопасности полетов, развитие материально-технической базы, повышение качества обслуживания пассажиров.

Негосударственная ассоциация «Аэропорт» гражданской авиации образована в декабре 1990 года для координации деятельности ее членов, расширения деловых возможностей, представления и защиты интересов.