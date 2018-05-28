Видеофакт. Лукашенко познакомил зампредседателя КНР с младшим сыном 28.05.2018 / 21:56 / Политика Просмотров: 27 Комментариев: 0 A- A+ Ван Цишань находится с трехдневным визитом в Беларуси. Президент провел встречу в загородней резиденции. Видео: БЕЛТА. Оставьте комментарий (0) Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Тэги: Беларусь-Китай КНР Персона: Ван Цишань Николай Лукашенко Другие материалы на эту тему: В многомиллионный аграрный проект под Минском войдут китайские гиганты ВПК Беларуси делает ставку на сотрудничество с Китаем Завод китайских фейерверков под Могилевом строить пока не будут Беларусь запросила у Китая сотни миллионов на крупный аграрный проект Лукашенко отвез китайскую делегацию в загороднюю резиденцию В Сухарево построят социальный дом на китайские деньги Заместитель председателя КНР: достигнутые договоренности с Беларусью обязательно будут выполнены Обсудим? Правила форума Форум Все комментарии в ленте
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