Видеофакт. Лукашенко познакомил зампредседателя КНР с младшим сыном

/ Политика
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Ван Цишань находится с трехдневным визитом в Беларуси. Президент провел встречу в загородней резиденции. 

 

Видео: БЕЛТА.

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Тэги: Беларусь-Китай КНР Персона: Ван Цишань Николай Лукашенко

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