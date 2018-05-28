Власти Канады могут предоставить Украине «курдское» оружие на 9,5 млн долларов

Консерваторы под руководством Эндрю Шира выступают за то, чтобы федеральное правительство предоставило Украине канадское военное оборудование на сумму 9,5 миллионов долларов, которое изначально предназначалось для курдских сил, чтобы помочь им в борьбе против исламских боевиков в Ираке.

Военное оборудование включает ружья, автоматы, легкие минометы и противотанковые ракеты, сообщает NSNews.com . Правительство Канады объявило 15 месяцев назад, что предоставит его курдским силам, но возникли проблемы с получением одобрений от правительства Ирака. Сейчас оружие остается в хранилищах Вооруженных сил Канады в Монреале.

«Они позволяют этому оружию находиться в хранилищах, собирать пыль, а между тем, насилие в Украине обостряется. Вместо того, чтобы это оружие портилось, давайте передадим его в руки людей, которые могут его использовать», — заявил депутат парламента от Консервативной партии Джеймс Безан.

Военный конфликт в Украине происходит после аннексии Крыма и попытки аннексии части Донбасса Россией. С 2014 года там погибло более 10 тысяч преимущественно мирных жителей.