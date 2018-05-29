Юрист подал миллиардный иск против капитана «Реала» из-за «физического и психологического ущерба» всего египетского народа
Египетский юрист Бассем Вахба подал иск на миллиард евро против капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса.
Поводом для этого стала травма плеча египетского футболиста «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, полученная им в борьбе с Рамосом в финале Лиги чемпионов. Многие футбольные эксперты, разбирая эпизод, высказали мнение, что Рамос целенаправленно действовал с умыслом нанести повреждение лидеру «Ливерпуля».
Египетский форвард покинул поле со слезами на глазах на 30-й минуте матча, который в итоге завершился победой «Реала» 3:1.
Адвокат утверждает, что своими действиями Рамос причинил «физический и психологический ущерб» всему народу Египта, сообщает
Юрист также заявил, что подал жалобу и в ФИФА. Вахба добавил, что в случае удовлетворения его иска всю компенсацию он переведет в государственный благотворительный фонд Long Live Egypt Fund.
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