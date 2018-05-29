Юрист подал миллиардный иск против капитана «Реала» из-за «физического и психологического ущерба» всего египетского народа

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Египетский юрист Бассем Вахба подал иск на миллиард евро против капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса.

Поводом для этого стала травма плеча египетского футболиста «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, полученная им в борьбе с Рамосом в финале Лиги чемпионов. Многие футбольные эксперты, разбирая эпизод, высказали мнение, что Рамос целенаправленно действовал с умыслом нанести повреждение лидеру «Ливерпуля».

Египетский форвард покинул поле со слезами на глазах на 30-й минуте матча, который в итоге завершился победой «Реала» 3:1.

Адвокат утверждает, что своими действиями Рамос причинил «физический и психологический ущерб» всему народу Египта, сообщает Goal.com.

Юрист также заявил, что подал жалобу и в ФИФА. Вахба добавил, что в случае удовлетворения его иска всю компенсацию он переведет в государственный благотворительный фонд Long Live Egypt Fund.

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Тэги: Лига чемпионов Египет Персона: Бассем Вахба Мохамед Салах Серхио Рамос

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