Матюшевский: к осени Беларусь планирует подписать соглашения о вступлении в ВТО со всеми странами, кроме США

К осени Беларусь планирует подписать соглашения о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) со всеми странами, кроме США. Об этих намерениях 29 мая в Минске рассказал первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.

«К осени, наверное, подпишем все соглашения. Есть некая отдельная позиция США, но мы сейчас очень плотно с ними взаимодействуем. Надо дать все ответы на интересующие их вопросы», — цитирует первого вице-премьера агентство БелаПАН .

15 мая в Женеве прошло 10-е заседание рабочей группы Всемирной торговой организации по присоединению Беларуси.

«Представители ЕС, Канады, России, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Китая, Вьетнама, Индии, Новой Зеландии, Австралии, Бразилии, Мексики, Украины, Швейцарии, Норвегии, Турции, Японии, Республики Корея, Сальвадора, Эквадора, Кубы, Гватемалы, Грузии, Молдовы и других стран в своих выступлениях поддержали предпринимаемые правительством Беларуси шаги по присоединению к ВТО, отметили существенный прогресс в части приведения законодательства Беларуси в соответствие с правилами ВТО», — говорилось в сообщении МИД.