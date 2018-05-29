Неофициально. В Беларуси расстреляли двух «смертников» — Алексея Михаленю и Виктора Лётова

В Беларуси, скорее всего, приведены в исполнение еще два смертных приговора. Об этом стало известно 29 мая в Верховном суде, где рассматриваются апелляции на приговоры по делу об убийстве трех человек.

Один из фигурантов дела Вячеслав Сухарко сообщил, что в ночь на 16 мая из камеры смертников были уведены два его сокамерника — Алексей Михаленя и Виктор Лётов. По словам Сухарко, он находился с ними в камере смертников четыре месяца.

О смертном приговоре Виктору Лётову, 1987 года рождения, правозащитники узнали случайно. Известно, что он был осужден 22 сентября 2017 года Витебским областным судом за убийство сокамерника в исправительной колонии в Глубоком. На пресс-конференции в конце января зампредседателя ВС Валерий Калинкович сообщил, что Лётов не обжаловал смертный приговор, отказался подавать апелляционную жалобу и ходатайство о помиловании.

32-летний Алексей Михаленя — неоднократно судимый житель Наровли, совершивший в марте 2016 года убийство соседей-пенсионеров с особой жестокостью. К высшей мере наказания был приговорен 17 марта 2017 года Гомельским областным судом. Его апелляционную жалобу на приговор коллегия по уголовным делам ВC не удовлетворила.

Беларусь остается единственной европейской страной, применяющей смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Лишь один из приговоренных помилован президентом.

Европейские структуры и международные правозащитные организации неоднократно призывали власти Беларуси к отмене смертной казни.

Отмена смертной казни является обязательным условием для вхождения страны в Совет Европы.