Могилевские журналисты-фрилансеры в знак протеста покинули зал суда

Ленинский суд Могилева 29 мая начал рассмотрение дела журналистки-фрилансера Алины Скребуновой и независимого видеооператора Евгения Глушкова, обвиняемых в участии в незаконном изготовлении продукции СМИ. После того как судья Костюк не позволила им заявить ходатайства, они покинули зал судебных заседаний.

Скребунова и Глушков обвиняются в создании двух видеосюжетов, которые впоследствии были использованы иностранным телеканалом «Белсат». В протоколах о правонарушениях, составленных на журналистов-фрилансеров, говорится о том, что они участвовали в незаконном изготовлении продукции СМИ, хотя ч. 2 ст. 22.9 КоАП, которая вменяется обвиняемым, говорит лишь о незаконном изготовлении продукции СМИ.

В начале процесса Алина Скребунова заявила отвод судье Татьяне Костюк. По словам журналистки, полгода назад именно судья Костюк уже судила ее и, проигнорировав нормы законодательства, вынесла обвинительное постановление по аналогичному делу. Журналистка подчеркивала, что судья теперь заинтересована выносить именно обвинительное решение, поскольку в ином случае она будет противоречить сама себе. Отвод судье заявил и Евгений Глушков, отметив, что рассмотрение политически мотивированных дел судьей Костюк всегда оканчивалось наказанием, а не оправданием. Журналисты выразили недоверие судье.

Судья отклонила оба отвода. После этого Алина Скребунова попыталась заявить ходатайство на ведение видеосъемки в зале суда. Однако судья не позволила огласить ходатайство и начала зачитывать материалы дела. В ответ на это Скребунова и Глушков заявили, что судья нарушает их права, поэтому они больше не намерены присутствовать при данном рассмотрении дела. Журналисты, а вслед за ними и многочисленные присутствующие, покинули зал судебного заседания.

Обвиняемые в правонарушении также подали жалобы на действия судьи.

Будет ли продолжен прерванный процесс, или судья рассмотрит дело в отсутствие подсудимых, пока не известно.