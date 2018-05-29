В Бельгии мужчина открыл огонь по людям. Убиты два полицейских
В Бельгии в городе Льеж около половины одиннадцатого по местному времени вооруженный мужчина открыл огонь по людям. Трое погибли, двое были ранены. Убиты два полицейских и один гражданский.
Еще два офицера получили ранения.
Преступник сначала застрелил двух полицейских в кафе на бульваре дʼАврой. Затем он забежал в расположенную рядом школу, где взял в заложницы одну из сотрудниц.
В ходе спецоперации преступник был застрелен, сообщают бельгийские СМИ.
Обсудим?