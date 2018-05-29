«Несколько десятков, но не сотен». Врач о зафиксированных заболеваниях корью в Беларуси

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В Беларуси зафиксировано «несколько десятков, но не сотен» случаев заболевания корью. Об этом 29 мая в Минске рассказала заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

Минздрав может ввести санкции по отношению к тем, кто не вакцинирован сам или не вакцинировал ребенка

При этом, по ее словам, в стране продолжают фиксироваться случаи заболевания корью.

«Цифры по количеству случаев кори достаточно динамичны, они постоянно меняются в зависимости от региона. С февраля на территорию страны было уже несколько завозов вируса кори. Это подтверждено эпидемически и лабораторно. Есть ограниченная местная передача», — сказала Глинская.

Как отметила Глинская, продолжают регистрироваться новые случаи в Брестской и Гомельской областях. «Цифры там очень мобильны, и я не могу их назвать. По Брестскому региону могу лишь сказать о нескольких десятках случаев, которые локализуются в пределах многодетных семей, где дети не привиты», — сказал врач.

Корь в Беларуси: уже подтверждено 44 случая

Эпидемиолог подчеркнула, что в Беларуси высокий охват профилактической вакцинацией от кори: детского населения — выше 97%, взрослого — 90-95%.

Она отметила, что вакцина от кори имеется в каждом регионе в достаточном количестве. Прививку можно сделать по месту жительства бесплатно, пишет БелаПАН.

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Тэги: корь Персона: Ирина Глинская

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