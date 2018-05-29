Состоялась премьера семейного 3D-спектакля «Аднойчы ў вялізным горадзе»

В Минске показали первый в Беларуси семейный 3D-спектакль «Аднойчы ў вялізным горадзе». Премьера масштабного театрального действа прошла при поддержке velcom на сцене Республиканского Дворца культуры профсоюзов. Сюжет спектакля основан на фантастическом рассказе Достоевского «Мальчик у Христа на елке», который адаптировал в пьесу на белорусском языке Семейный инклюзив-театр «і» (СИТі).

«Это уже пятый спектакль нашего театра за два года и, наверное, самый сложный и в художественном, и в технологическом плане, — отметила художественный руководитель СИТі Ирина Пушкарева. — Мы не просто написали пьесу по мотивам известного рассказа Достоевского, а постарались привнести в нее частичку белорусской культуры. Это и белорусский язык, и белорусские обряды и традиции».

Аналогов спектакля «Аднойчы ў вялізным горадзе» в Беларуси еще не было. В масштабном зрелище было задействовано более 100 актеров, в том числе дети с особенностями. Изюминкой постановки стало и то, что некоторые дети выступали на сцене вместе со своими родителями. Также в спектакле была задействована поворотная сцена и объемные 3D-декорации.

«Уже более двух лет постановки театра поддерживает компания velcom, которая выступила одним из инициаторов его создания, — отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев. — Нам, как представителям крупнейшего телеком-оператора в стране, очень созвучно, что в этот раз труппа решила показать достаточно технологичный спектакль с элементами белорусской культуры. Мы планируем и дальше продвигать в Беларуси идею формирования инклюзивного общества, которое принимает людей вне зависимости от особенностей поведения или диагнозов».

Премьера первого в Беларуси семейного 3D-спектакля состоялось с аншлагом, посмотреть пьесу пришло более 600 человек. Специально на показ приехал режиссер голландского театра Kazou для взрослых актеров с расстройствами аутистического спектра (РАС) Ханс Салеминк.

«Я уже более 28 лет занимаюсь с взрослыми актерами с РАС, но аналогов того, что делает СИТі, нигде больше не встречал. Два года назад, когда я впервые приехал в Минск познакомиться с творчеством театра, даже я не смог распознать на сцене всех актеров с особенностями, — отметил Ханс Салеминк. — То, как работают над социализацией особенных детей в этом театре, действительно, уникально. Надеюсь, что в будущем мы сможем создать совместный проект с участием двух театров. Сейчас ведем переговоры».

По словам руководителей театра, при всей технологичности спектакль «Аднойчы ў вялізным горадзе» может быть адаптирован практически под любую театральную площадку. Поэтому в будущем в театре надеются показать этот спектакль в различных регионах Беларуси.