Премьера фильма белоруски Дарьи Жук состоится на фестивале в Карловых Варах

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Белорусско-американская режиссер Дарья Жук представит свой первый полнометражный фильм «Хрусталь» на международном кинофестивале в Карловых Варах в Чехии.

Дарья Жук. Фото Игоря Чищени

Фильм откроет конкурсную секцию «К Востоку от Запада», сообщает сайт Минского международного кинофестиваля «Лiстапад».

В основе сюжета история про девушку-диджея из 90-х, которая мечтает уехать в Америку. Передана атмосфера белорусского андеграунда и жизни провинции 90-х.

Производством фильма занимались кинокомпании Беларуси, США, Германии и России, а съемки полностью проходили в нашей стране.

Дарья Жук родилась в Минске, училась и живет в США. Окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, работала на канале HBO, сняла несколько короткометражных фильмов. Один из них, «Настоящая американка», был отмечен дипломом Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» в 2015 г.

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Тэги: фильм конофестиваль Персона: Дарья Жук

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