Премьера фильма белоруски Дарьи Жук состоится на фестивале в Карловых Варах
Белорусско-американская режиссер Дарья Жук
Фильм откроет конкурсную секцию «К Востоку от Запада»,
В основе сюжета история про девушку-диджея из 90-х, которая мечтает уехать в Америку. Передана атмосфера белорусского андеграунда и жизни провинции 90-х.
Производством фильма занимались кинокомпании Беларуси, США, Германии и России, а съемки полностью проходили в нашей стране.
Дарья Жук родилась в Минске, училась и живет в США. Окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, работала на канале HBO, сняла несколько короткометражных фильмов. Один из них, «Настоящая американка», был отмечен дипломом Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» в 2015 г.
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