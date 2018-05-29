В пункте «Мядининкай» литовцы задержали белоруса с крупнейшей партией контрабандных сигарет

Неудачей завершилась попытка гражданина Беларуси ввезти на территорию Литвы крупнейшей за последнее время партии контрабандных сигарет.

Поздно вечером в пятницу, 25 мая, к погранпереходу «Мядининкай» подъехала фура Daf. Водитель задекларировал груз древесины. Проверяя груз, таможенники обнаружили, что в полуприципе находится несколько деревянных поддонов, под которыми находятся горы сигарет.

По предварительным данным, в грузовике было около 1000 коробок, то есть 500 тыс. пачек сигарет NZ, Minsk, Premier. Их стоимость с обязательными к уплате налогами составляет 1,5 млн евро.