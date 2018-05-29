В пункте «Мядининкай» литовцы задержали белоруса с крупнейшей партией контрабандных сигарет

/ Беларусь-ЕС
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Неудачей завершилась попытка гражданина Беларуси ввезти на территорию Литвы крупнейшей за последнее время партии контрабандных сигарет.


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Поздно вечером в пятницу, 25 мая, к погранпереходу «Мядининкай» подъехала фура Daf. Водитель задекларировал груз древесины. Проверяя груз, таможенники обнаружили, что в полуприципе находится несколько деревянных поддонов, под которыми находятся горы сигарет.

По предварительным данным, в грузовике было около 1000 коробок, то есть 500 тыс. пачек сигарет NZ, Minsk, Premier. Их стоимость с обязательными к уплате налогами составляет 1,5 млн евро.

Начато досудебное расследование во главе с Вильнюсской окружной прокуратурой. Белорус задержан на два месяца по решению Вильнюсского участкового суда, пишет DELFI.

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Тэги: Беларусь-Литва-граница контрабанда сигарет

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