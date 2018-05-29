Лавров: мы никогда не выступали за сворачивание отношений с Украиной

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Россия никогда не выступала за сворачивание отношений с Украиной, заявил 29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в Минске на встрече с профессорско-преподавательским составом Академии управления при президенте.

В российско-украинских отношениях сейчас достаточно много проблем, разрешать их практически не удается, отметил Лавров: “Тем не менее, мы никогда не выступали за сворачивание отношений с Украиной”.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в дружественных отношениях между странами заинтересованы граждане обоих государств.

«Когда мы наблюдаем эту шумиху — разорвать дипломатические отношения, выйти из всех договоренностей в рамках СНГ, это показывает, что на этом пытаются завоевать дополнительное расположение Запада», — отметил российский дипломат, сообщает БЕЛТА.

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Тэги: Россия-Украина Персона: Сергей Лавров

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