Лавров: мы никогда не выступали за сворачивание отношений с Украиной

Россия никогда не выступала за сворачивание отношений с Украиной, заявил 29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в Минске на встрече с профессорско-преподавательским составом Академии управления при президенте.

В российско-украинских отношениях сейчас достаточно много проблем, разрешать их практически не удается, отметил Лавров: “Тем не менее, мы никогда не выступали за сворачивание отношений с Украиной”.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в дружественных отношениях между странами заинтересованы граждане обоих государств.