Минскому району отдадут часть земли столицы для развития табачной отрасли

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На сессии Мингорсовета сегодня было принято решение о передачи участка земли в 48 гектаров в ведение Минского района.

Как сообщается, этот участок расположен в промышленной зоне Шабаны. Он будет занят для реализации инвестпроекта по развитию в Беларуси табачной отрасли.

Напомним, 23 мая Александр Лукашенко своим указом изменил границы белорусской столицы и Смолевичского района. Это было сделано в рамках реализации проекта по строительству в Национальном аэропорту «Минск» второй искусственной взлетно-посадочной полосы.

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Тэги: табачная промышленность табак Город: Минск

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