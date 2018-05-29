Минскому району отдадут часть земли столицы для развития табачной отрасли

На сессии Мингорсовета сегодня было принято решение о передачи участка земли в 48 гектаров в ведение Минского района.

Как сообщается, этот участок расположен в промышленной зоне Шабаны. Он будет занят для реализации инвестпроекта по развитию в Беларуси табачной отрасли.

Напомним, 23 мая Александр Лукашенко своим указом изменил границы белорусской столицы и Смолевичского района. Это было сделано в рамках реализации проекта по строительству в Национальном аэропорту «Минск» второй искусственной взлетно-посадочной полосы.