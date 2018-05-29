Россиянка незаконно проникла в Беларусь и будет наказана

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На 54-летнюю гражданку России завели уголовное дело. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Гомельские пограничники задержали ее за нарушение пограничного режима: женщина не смогла предъявить необходимые документы, сообщает пресс-служба ГПК.

Ранее она неоднократно нарушала запрет въезда в нашу страну. После отбытия назначенного судом наказания и высылки из страны женщина вновь незаконно возвращалась в Гомельскую область.

За нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь ей грозит арест или лишение свободы до трех лет.

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Тэги: Беларусь-Россия ГПК белорусско-российская граница Город: Добруш

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